Verkopers kunnen vraag naar campers niet bijhouden: "Deze zomer zal het moeilijk zijn om nog een camper te kopen"

Jean-Pierre Vanheel, eigenaar van Limburg Motorhomes uit Leopoldsburg, vertelt dat de verkoop al langer goed loopt: “Al meer dan een jaar merken we dat de vraag groter wordt. De trend stijgt al minstens vier jaar en het gaat nog zeker twee jaar duren voor de verkoop op een plateau zit.” Als je zeker wilt zijn van een vakantie, dan koop of huur je best een motorhome. Het zorgt voor meer vrijheid en zeker in tijden van corona maakt dat een verschil. “Wanneer je positief test voor corona en het vliegtuig op moet, is je vakantie afgelopen. Met de camper kan je het nog een week of langer uitstellen of in eigen land blijven”, aldus Vanheel.