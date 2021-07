Thuis een PCR-test voor je vertrekt op reis? Thuisverplegers van Altrio doen het na vraag van Waaslandse artsen 

De onafhankelijke thuisverplegingsdienst Altrio komt sinds kort bij mensen, die bijna op reis willen vertrekken, thuis om PCR-coronatesten af te nemen. Dat is niet gebruikelijk, want normaal kunnen mensen zo’n test alleen laten afnemen in testcentra of bij hun huisarts. Die kan ook ter plaatse komen wanneer ze symptomen hebben en zich niet kunnen verplaatsen naar de dokterspraktijk.