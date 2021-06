Triënnale van hedendaagse kunst "Paradise" zaterdag van start in Kortrijk

Ugo Rondinone (Zwitserland, °1964) is één van de kunstenaars die zijn stempel drukt op Paradise. 2 felgekleurde regenboogvormige neons op de Tacktoren en Budalys toveren de boodschappen “Cry me a river” en “Long last happy” boven de stad. “In het Begijnhofpark staat “your age and my age and the age of the rainbow”, een participatief project waaraan 900 schoolkinderen uit de Kortrijkse regio hebben meegewerkt”, vertelt curator Patrick Ronse. “Hij wou het grootste regenboogschilderij ooit maken, 40 meter lang en zonder enige selectie op de werkjes die werden gemaakt door de scholieren. Het doet mensen nadenken over de wereld en is eigenlijk zeer actueel. De discussie rond het symbool van de regenboog is onlangs zelfs doorgedrongen tot in de voetbalwereld.”

Het werk van Jacob Dahlgren (Zweden, °1970) sluit mooi aan bij Rondinone. Zoals zijn “The Wonderful world of abstraction”, duizenden veelkleurige linten van vier meter lang die aan een cirkelvormige constructie hangen. “Wanneer je in die kleurrijke kolom van linten stapt, raak je verloren en word je onzichtbaar voor omstaanders. De linten werden bevestigd door vrijwilligers. Elk lint staat voor een individuele keuze, gemaakt en geconsumeerd door de gebruiker.”

