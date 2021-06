Vaccineren zonder afspraak in voetbalstadion Anderlecht

In het Brussels Gewest doen ze er alles aan om mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren, ook vandaag weer. Met een vaccinatiemarathon in het stadion van voetbalclub Anderlecht mikt Brussel Gezondheid op jongeren. In het stadion bevindt zich sowieso een vaccinatiecentrum. Het initiatief is bedoeld voor jonge Brusselaars vanaf 18 jaar. Het bijzondere is dat ze geen afspraak moeten maken, zegt de Anderlechtse schepen Elke Roex (Vooruit). "Je kan je onmiddellijk laten vaccineren, geen gedoe op websites. Je komt gewoon ter plaatse en krijgt een vaccin. Er zijn er 2000 vaccins beschikbaar."