Vijf jaar geleden ging huwelijksaanzoek van Britse agent viraal: "Maar het lachen verging me snel"

Philip Adlem: "Dat ik plots het middelpunt van een virale video was, was onverwacht en op zijn minst surrealistisch. Het was immers niet mijn idee om het huwelijksaanzoek in de kijker te stellen. Het waren de grote nieuwsmedia in Groot-Brittannië die het als een positief verhaal aan hun lezers voorschotelden, om aan te tonen dat de tijden duidelijk veranderd waren. Aanvankelijk kreeg ik dan ook alleen maar positieve reacties van vrienden en collega’s." (The Guardian, juni 2017)

Jonathan Sammons: "Uiteindelijk zijn we gestopt met te tellen hoeveel mensen het aanzoek gezien hebben. We waren toen al aan een aantal van 100 miljoen, wat ronduit verbazingwekkend is. Het aanzoek is op iedere plek in de wereld te zien geweest. Met natuurlijk veel verschillende reacties, omdat niet iedere land even ver staat in de aanvaarding van rechten voor homo’s." (Herald on Sunday, juli 2017)