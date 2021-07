Voormalig Antwerps burgemeester Bob Cools stelt boek voor: "1993, Antwerpen culturele hoofdstad, dat was een paradijselijk jaar"

Bob Cools was burgemeester van Antwerpen tussen 1983 en 1994. In die periode heeft hij heel wat memorabele dingen gerealiseerd. "Sommigen kennen mij van de zogenaamde "bobkes op de Meir". Dat waren stenen blokken die ervoor moesten zorgen dat er geen auto's meer op de Meir konden, maar er zijn heel wat voetgangers over gestruikeld. We hadden ze nochtans met goede bedoelingen geplaatst", vertelt Cools.