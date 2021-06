BEKIJK: Kan je PFOS meten in je bloed? En hoe veilig is ons drinkwater? Journalist Luc Pauwels beantwoordt jouw vragen

“Je kan PFOS absoluut meten in je bloed. Sterker nog: daar zijn in Vlaanderen al onderzoeken naar gevoerd”, weet Pauwels. “Wat bleek? De gemiddelde Vlaming heeft 5 microgram PFOS per liter lichaamsgewicht. Omgerekend is dat 5.000 nanogram, oftewel 5.000 keer meer dan wat we meten in de natuur.”