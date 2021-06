Hongarije krijgt al dagen kritiek op omstreden antihomowet, wat staat daar nu eigenlijk in?

"Een derde aspect dat zou meespelen, zijn de Hongaarse politici die de regering de laatste jaren in verlegenheid hebben gebracht. Enerzijds is er József Szájer, een stichtend lid van Fidesz dat mee heeft geschreven aan de wet die zegt dat een huwelijk alleen kan tussen man en vrouw, die eind vorig jaar in Brussel betrapt is op een seksfeestje met 25 mannen.

Maar wie echt de woede van de bevolking heeft aangewakkerd, is volgens Bos Gábor Kaleta. De voormalige woordvoerder van het Hongaarse ministerie van Justitie en ambassadeur van Hongarije in Peru in 2019 in nauwe schoentjes toen hij betrapt werd op het bezit van kinderporno. Hij zou meer dan 19.000 foto's gehad hebben.

"Hij kwam gewoon weg met een veroordeling tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een boete van ongeveer 1.500 euro", zegt Bos. "De straffen voor pedofilie zijn in deze wet dan ook veel zwaarder geworden."