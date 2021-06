West-Vlaamse matrassenfabrikant opent showroom in China: "De matrassen zijn doorgaans smaller"

De matrasstoffenfabrikant Bekaert Deslee uit Waregem opent hun eerste showroom in Chengdu, in China. Ze zijn al langer actief in Shanghai, waar een belangrijke fabriek ligt voor hen. Maar nu breiden ze uit naar het binnenland met een showroom in het westen van China. "We zijn een van de weinige Westerse bedrijven, die op dit moment actief zijn in de streek", vertelt Hans Dewaele, commercieel directeur van Bekaert Deslee aan Radio 2 West-Vlaanderen.

"China is voor ons een groeimarkt, omdat daar veel potentiële klanten zijn. Maar het is ook een markt, die belangrijker wordt als producent voor de wereld om op in te spelen. China was ook het eerste land dat uit de coronacrisis kwam. Op dit moment is het veruit onze beste en snelst groeiende vestiging."