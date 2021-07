West-Vlaamse schoolverlaters vinden het vlotst werk: "Vooral technische en zorgprofielen geraken snel aan job"

Voor wie houdt van cijfers: West-Vlaanderen telde 11.514 schoolverlaters. 1.027 of 8,9% van hen was een jaar later nog werkzoekend. Het percentage jongeren dat werk zoekt, is daarmee toegenomen, maar blijft onder het Vlaamse gemiddelde. In Oostende is 12,4% van de schoolverlaters een jaar later nog op zoek naar werk. Brugge volgt met 12,2%, Kortrijk met 11,1% en Roeselare met 9,8%.