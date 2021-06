Een schilderij van de hand van Britse ex-premier Winston Churchill is verkocht voor 1,6 miljoen euro

Het olieverfschilderij, getiteld "The Moat, Breccles" werd door Churchill gemaakt in 1921. Het toont een rivier die door een zonnig landschap met bomen stroomt, en zou gebaseerd zijn op een stuk land in de buurt van het Engelse Norfolk. Churchill had het landschapsschilderij 40 jaar in zijn bezit voordat hij het in 1961, vier jaar voor zijn dood, schonk aan zijn vriend, de legendarische miljardair Aristoteles Onassis, vertelt Jean-Paul Engelen, vicedirecteur van veilingshuis Phillips voor de verkoop.