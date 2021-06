Woonzorgcentrum krijgt drie alpaca's van Rotaryclub: "Dieren hebben therapeutisch effect"

Afgelopen week mocht het woonzorgcentrum Sint-Lodewijk in ‘s-Gravenwezel (Schilde) drie nieuwe "bewoners" verwelkomen op hun domein: de alpaca’s Basil, Stan en Tuur. De lokale Rotaryclub schenkt de alpaca’s aan het door corona zwaar getroffen woonzorgcentrum.



"De bedoeling is dat de bewoners een band krijgen met de alpaca’s", zegt ergotherapeute Charlotte Bosschaerts van het woonzorgcentrum Sint-Lodewijk. "Het zijn hele vriendelijke, aaibare, empathische dieren en we hebben ervoor gekozen om met alpaca's te werken voor onze bewoners, omdat ze leergierig zijn en heel goed te trainen zijn. Het zijn nog jonge dieren -nu ongeveer een jaar oud- en we zijn zeker 5 dagen per week bezig om hen zo te trainen dat ze therapiedieren worden."