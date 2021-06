15 VN-blauwhelmen zijn gewond bij bomaanslag in het noorden van Mali, meesten zijn Duitsers

Maandag zijn zes Franse militairen gewond geraakt bij een gelijkaardige aanslag met een bomauto in Gossi, iets meer naar het zuiden (zie kaart). Die troepen maken deel uit van "Operatie Barkhane", een Franse militaire operatie in de Sahellanden. In totaal heeft Frankrijk daar meer dan 5.000 militairen.

Enkele weken geleden hebben de Fransen -in samenwerking met het leger van Niger- een van de lokale toplui van de terreurgroep IS kunnen oppakken. Dat gebeurde op het punt waar Mali grenst aan Niger en Burkina Faso.