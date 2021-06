Amerikaanse regering spant rechtszaak aan tegen de staat Georgia "die het moeilijker wil maken voor zwarte kiezers"

Georgia was de eerste staat die begin dit jaar de kieswet strenger maakte. Het wordt moeilijker om bij volmacht of per post te stemmen en het is zelfs strafbaar om water of voedsel uit te delen aan wachtrijen voor stemlokalen. Volgens de Republikeinse regering van Georgia is dat nodig om "het vertrouwen in de verkiezingen te herstellen" na de discussie over de verkiezing van Joe Biden in november. Georgia was een van de staten die Biden de overwinning schonk en dat was een verrassing.