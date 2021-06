Archeologen ontdekken Romeinse villa op industrieterrein in Tongeren

Vooraleer er op het industrieterrein Tongeren-Oost gestart kon worden met de bouw van een nieuw distributiecentrum moest er een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. En archeologen hebben er de afgelopen weken een Romeinse villa ontdekt. "Het is echt bijzonder want het was al lang geleden dat we nog zo'n Romeinse villa hebben gevonden", vertelt archeologe Elke Wezemael. "We hebben muurschilderingen ontdekt, restanten van muurverwarming gevonden en verder ook nog heel wat dakpannen."