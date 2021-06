Brussel weert diesel- en benzinewagens: volgt Vlaanderen het goede voorbeeld?

Je hoort de kritiek van de autopendelaars en de twee andere gewesten al van ver aantoeteren. Het verkeer in de hoofdstad is namelijk vooral afkomstig uit de landelijke gemeenten errond. Mensen gaan vaak in het buitengebied wonen voor de frisse lucht en de stilte. Maar hebben mensen in de stad daar niet evenveel recht op?

Wie zich opwindt over de Brusselse ban, kan zichzelf best de vraag stellen of we van de Brusselaars kunnen verwachten dat zij de uitlaatgassen, de drukte en de verkeersonveiligheid, veroorzaakt door anderen - die ‘s avonds weer naar de rust van het platteland terugkeren - zomaar moeten aanvaarden? Is het niet ieders recht om in een rustige omgeving te wonen, gezonde lucht te ademen en onbezorgd te kunnen fietsen terwijl je peuter in het fietsstoeltje zit?