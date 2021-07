Vanaf zondag versoepelt mondmaskerplicht in West-Vlaanderen: "Niet langer nodig om een masker bij te hebben"

Vanaf zondag 27 juni is het in West-Vlaanderen niet langer verplicht om een mondmasker bij zich te hebben. Volgens de gouverneur zijn we het ondertussen zodanig gewoon dat mensen zelf de verantwoordelijkheid zullen nemen om er eentje bij te hebben indien het nodig zou zijn. "In de winkelstraat is het niet langer verplicht, maar in de winkel zelf wel. Ik vertrouw erop dat mensen hun gezond verstand gebruiken", zegt Decaluwe.

Daarnaast maant de West-Vlaamse gourverneur aan tot voorzichtigheid: "Alles evolueert heel goed, maar de coronacrisis is nog niet over. Vergeet de regel van de social distancing niet. Wie gaat winkelen, een terrasje doet, het openbaar vervoer neemt, naar een evenement gaat, een drukke plaats bezoekt… is nog steeds verplicht een mondmasker op te zetten. De federale mondmaskerplicht verandert met andere woorden niet."