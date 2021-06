Drie medewerkers van Artsen Zonder Grenzen vermoord in regio Tigray in Ethiopië

Ongeveer gelijktijdig met de verkiezingen in Ethiopië van vorige maandag is het geweld in Tigray weer opgeflakkerd. Daar woedt een felle strijd tussen rebellen en het Ethiopische leger. Vanwege de onveiligheid zijn die verkiezingen in Tigray niet doorgegaan.

In het najaar van 2020 gaf Abiy Ahmed, premier en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, het regeringsleger de opdracht om de separatisten van het Tigray People's Liberation Front (TPLF) van de macht te verdrijven in de opstandige regio Tigray. De Tigray hadden jarenlang de plak gezwaaid in de Ethiopische politiek, maar die machthebbers hadden zich teruggetrokken in hun eigen regio nadat Abiy in 2018 aan de macht was gekomen.

Abiy had een kort maar krachtig offensief beloofd, maar intussen duurt het conflict al meer dan een half jaar en is het uitgemond in een humanitaire ramp. Gisteren kwamen nog 64 mensen om toen het leger een luchtaanval uitvoerde op een markt.