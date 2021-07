Drugslab ontdekt in Merksplas: "Er was niemand aanwezig en er werd niet geschoten, wat in de buurt wel circuleert"

Gisterenavond kreeg de politiezone Noorderkempen informatie over een mogelijk actief drugslab aan de Goordijkstraat in Merksplas. "De politie is dan ook meteen ter plaatse gegaan en in een stal op het erf werd inderdaad een lab voor synthetische drugs aangetroffen", zegt Aerts. "Maar op het moment van de inval en de doorzoeking werden er geen personen aangetroffen."

"Er circuleert nu wel en gerucht dat er ook geschoten zou zijn daar", gaat Aerts voort, "maar dat is absoluut niet zo. Dat willen we toch corrigeren."