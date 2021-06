Zelf hogeresolutiemicroscoop  maken is voortaan kinderspel met LEGO en gsm-onderdelen

De onderzoekers bleven in contact met de kinderen uit de studie en volgden hun vooruitgang op. Nadat ze de grootste delen in elkaar hadden gezet, ontdekten de kinderen dat de lenzen kunnen werken als een vergrootglas.



Nadat ze dat onderzocht hadden, en ze zich ervan bewust werden dat een goede lichtbron belangrijk was, vonden ze het in het begin lastig om twee vergrootglazen op één lijn te krijgen. Eens dat echter gelukt was, gaven de lenzen een enorme vergroting. Dat liet de kinderen toe om letterlijk 'te spelen' met de microscoop: ze konden hun eigen aanpassingen maken, onderzoeken hoe de vergroting werkt en de opwindende wereld van de microkosmos zelf ontdekken.

"We hopen dat deze modulaire microscoop gebruikt zal worden in klassen en woningen over de hele wereld om kinderen te stimuleren en te inspireren in verband met wetenschap", zei Betz. "We hebben getoond dat wetenschappelijk onderzoek niet los moet staan van het dagelijkse leven. Het kan informatief zijn, educatief en leuk."

Al de plannen en de instructies voor de microscoop zijn gratis bescikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Duits en Spaans op https://github.com/tobetz/LegoMicroscope.

De studie van Timo Betz, de tienjarige Emil Betz Blesa en Bart Vos is gepubliceerd in The Biophysicist. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Georg-August-Universität Göttingen.