"200 gesprekken hebben van mij ander mens gemaakt": Christel Van Dyck stopt na 7 jaar met "De Rotonde" op Radio 2

"Meer dan 200 gesprekken hebben van mij een ander mens gemaakt": aan het woord is Christel Van Dyck, die maar liefst 7 jaar lang gastvrouw was in het Radio 2-gesprek "De Rotonde". In een voormalig chique hotel op de dijk in Westende legde ze er 229 bekende Vlamingen in de watten en in ruil kreeg ze van hen een lange babbel over de grote en kleine thema’s van het leven. Morgen valt het doek over het programma, en is ze zelf de gast, en nam VRT NWS-journalist Xavier Taveirne haar plaats in.