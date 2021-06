EU-landen kelderen Duits-Frans idee van een Europees-Russische topontmoeting met Vladimir Poetin

In navolging van de ontmoeting tussen Biden en Poetin in Genève, lanceerde de Duitse bondskanselier Angela Merkel het idee om de geschillen op te lossen via een top met Vladimir Poetin. Ze kreeg daarvoor op de top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel de steun van de Franse president Emmanuel Macron en enkele andere landen zoals België, maar dat was niet naar de zin van andere EU-lidstaten.

Nederland, Zweden, Polen en Estland, Letland en Litouwen sloegen met de vuist op tafel en het idee van de top werd afgevoerd. Het gebeurt niet zo vaak dat Berlijn en Parijs op dergelijke manier worden teruggefloten door andere lidstaten. Hoe het nu verder moet, is nog niet duidelijk.