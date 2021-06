EU-onderhandelaars bereiken langverwacht akkoord over hervorming landbouwbeleid

Het akkoord is belangrijk, want het landbouwbeleid is een van de grootste uitgavenposten van de Europese Unie. In hun akkoord over de meerjarenbegroting tot 2027 reserveerden de regeringsleiders eind vorig jaar 387 miljard euro voor de sector. Dat is zowat een derde van de Europese uitgavenpot. Daarvan gaat 270 miljard euro naar inkomenssteun voor de boeren. De Belgische landbouw ontvangt in die hele periode zo'n 4,1 miljard euro.

Het politieke akkoord van vandaag moet nog door de ministers van Landbouw van de verschillende lidstaten en het voltallige Europees Parlement worden bekrachtigd.