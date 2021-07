Extra politieploegen zondag in Dilsen-Stokkem voor verboden steunbetuiging aan Jürgen Conings

De politie zet zondag agenten in in uniform, maar ook in burger in anonieme voertuigen. “Als mensen verzamelen, dan kunnen we hen daarover aanspreken en dan gaan we daar op een goede manier die mensen daarin begeleiden”, zegt korpschef Ronin Cox. “We doen ook beroep op federale politie in beschermingsuitrusting.” De politie van zone Maasland kan daarnaast nog bijstand krijgen van de andere korpsen in Limburg en van de algemene reserve van Brussel, mocht dat nodig zijn.