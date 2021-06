Franse vrouw die man doodschoot die haar sinds haar 12e misbruikte, krijgt symbolische straf en komt vrij

De 40-jarige Valérie Bacot riskeerde op het proces in Chalon-sur-Saône in het oosten van Frankrijk levenslang wegens moord op haar gewelddadige stiefvader die nadien haar man is geworden. Het ging om een bewuste moord, want ze had de man in 2016 met een pistool in de nek geschoten en daarna in een bos begraven.