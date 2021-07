Garnaalvissers te paard Eddy en Bernard worden ereburger van Koksijde

Tijdens het weekend van de Garnaalfeesten is het seizoen eigenlijk wat voorbij. Ze werken zowel in het voorjaar als in het najaar. De eerste periode begint rond eind maart en duurt tot eind juni. De tweede periode start in september en dan gaan we door tot het sneeuwt in feite, legt Bernard uit. "Nu is die periode eigenlijk voorbij, maar in de zomermaanden geven we demonstraties voor de toeristen. Dan verkopen we beetje show in feite."