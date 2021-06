Gemeente Merelbeke moet 1.300 euro betalen aan vrouw die met boerkini geweigerd werd in zwembad

De feiten dateren van 2016. Toen mocht een vrouw niet in het zwembadcomplex Ter Wallen in Merelbeke zwemmen met een boerkini aan. Een boerkini is een soort zwempak dat de zwemmer in kwestie volledig bedekt, ook het hoofd (niet het gelaat). En dat is tegen de kledingvoorschriften van het zwembad, zegt de gemeente. De vrouw ging daar niet mee akkoord en diende klacht in bij de rechtbank. Die oordeelde toen dat het wél kon, waarop de gemeente in beroep ging. Maar nu oordeelt de rechtbank opnieuw dat een boerkini wél toegelaten moet zijn. Schepen van sport Egbert Lachaert (Open Vld) bekijkt wat er nog tegen die beslissing kan gedaan worden.