Oppositiepartij N-VA wil gemeenteraadscommissie rond PFOS-vervuiling: "Alle partijen moeten dossier nu kunnen opvolgen"

De oppositie in Zwijndrecht vroeg zich af of er niet genoeg alarmbellen zijn geweest de voorbije jaren. "In 2004 kwam de vervuiling ter sprake in de gemeenteraad, in 2008 in de commissie ruimtelijke ordening met een milieudeskundige van 3M, en in december 2019 was er een vergadering bij Lantis, waarbij zowel de burgemeester als de schepen van leefmilieu aanwezig waren", zegt fractieleider voor N-VA, Danny Van Hove. "Toen was er zelfs een "themabezoek PFOS". Zo was het getiteld. Dan kan je toch niet zeggen dat je van niets weet."