Grote drugslading ontdekt op fruitsapboot in Gentse haven: "Cocaïne met straatwaarde van ruim 10 miljoen euro"

Een schip dat sinaasappelsap in bulk vervoerde vanuit Santos in Brazilië naar de Gentse haven werd daar vandaag gecontroleerd. De controle kwam er na een tip van de Australische federale politie die met een onderzoek bezig is. Uiteindelijk was het een gespecialiseerd duikteam die drie zwarte zakken ontdekte. Die zaten in de zeekasten van het schip. Dat zijn openingen onder water, waarlangs zeewater wordt opgepompt om ballasttanks te vullen, of voor de koeling van de machinekamer.