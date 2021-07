Hear me, see me: Jongeren loodsen bezoekers door hun wijk Nieuwe Kempen in Zwartberg

Onder begeleiding van Stebo, Gigos en Villa Basta trokken vier jongeren de wijk Nieuwe Kempen in met microfoon en camera in de aanslag. Ze zetten hiermee hun wijk op de kaart. Hoewel de wijk vaak negatief in het nieuws komt, willen de jongeren via 17 video's tonen hoe mooi hun wijk is. Via een uitgestippelde wandelroute kan je de verhalen beluisteren. De wandeling start aan The Ark, het onthaalgebouw van Labiomista, en eindigt op Nomadland, een gezellige ontmoetingsplek in de buurt.