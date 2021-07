In Kortrijk komt wellicht een nieuwe moskee

In 2015 werd het gebouw aangekocht na een inzamelactie door de gemeenschap. Nu werd het dossier met de omgevingsvergunning goedgekeurd. Onmiddellijk na die goedkeuring tekende Vlaams Belang beroep aan bij de provincie.

Yassin El Attar blijft rustig onder alle commotie: "In het kader van de omgevingsvergunning hebben we heel veel gesprekken gehouden met buurtbewoners. De meeste gesprekken waren positief, anderen zaten met nog wat vragen. Maar we nemen alles mee in het dossier, zo zullen we er nog sterker uitkomen."

"Eens de vergunning bevestigd zal worden, kunnen we beginnen aan de verbouwingswerken en de inkleding", aldus Yassin El Attar.