Israëlische blokkade van Gaza lichtjes versoepeld, maar "bestand blijft wankel", waarschuwt de VN

"Zonder een oprecht politiek proces en het opheffen van de blokkade kunnen we niet spreken van grondige humanitaire hulp of heropbouw in Gaza", zegt Philippe Lazzarini aan VRT NWS. De secretaris-generaal van de VN-agentschap voor de Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) trok vorige maand naar Gaza en zag zelf de gevolgen van de recente oorlog op de lokale bevolking: "Een vader vertelde me hoe zijn 13-jarige dochter nu in haar bed plast omdat ze bang is alleen naar toilet te gaan". Tijdens de oorlog zijn bijna 250 Palestijnen gedood, maar iedereen leefde met het idee straks te kunnen sterven, aldus Lazzarini.