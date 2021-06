Politie moet al 15 maanden zonder leugendetectors werken: door corona, te klein team en juridisch probleem

Het uitblijven van de uitvoering van een koninklijk besluit over het gebruik van de polygraaf is een ander probleem. Omdat in februari vorig jaar de wet is gewijzigd, moet nu eerst een koninklijk besluit volgen. Dat houdt de inzet van de leugendetectoren momenteel tegen, zegt Demon, waardoor de wachttijden al opgelopen zijn tot een jaar in plaats van de gebruikelijke twee maanden. "We wachten al meer dan een jaar, waardoor vooronderzoek onnodig gerekt wordt, wat nadelig is voor alle betrokkenen in een zaak", aldus Demon. Hij vraagt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) daar snel werk van te maken.