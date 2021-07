Politie Leuven test 5G voor mobiele camera's

Politie Leuven is alvast tevreden met de eerste resultaten. "Nu hebben we alleen camera's die via het netwerk werken, dus bekabeld zijn", zegt woordvoerder Marc Vranckx. "Deze camera's zijn draadloos en dus ook mobiel: we kunnen ze zonder al te veel voorbereiding hangen en ze onmiddellijk gebruiken. Zo kunnen we snel ingrijpen op locaties met veel overlast. De beelden zijn scherp en we kunnen ze permanent bekijken." Of de Leuvense politie vanaf nu vaker 5G camera's zal gebruiken, valt nog af te wachten.