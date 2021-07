Leuvense jeugdbewegingen krijgen extra ondersteuning voor zorgeloze zomer

“Met de zomer in zicht kijkt iedereen uit naar de kampen en zomeractiviteiten. Daarom willen we het jeugdwerk ontzorgen van allerlei praktische coronamaatregelen”, vertelt schepen van jeugd Dirk Vansina (CD&V). De stad biedt haar jeugdbewegingen daarom zowel inhoudelijke, materiële als financiële extra ondersteuning.

Zo is er opnieuw een coronafonds opgericht om de verliezen van het afgelopen werkjaar te compenseren. Erkende jeugdverenigingen kunnen tegen het einde van de zomer een aanvraag indienen voor steun uit dat fonds. Voor Kyra Dierickx van Chiro Vlierbeek is die steun zeer welkom: “Door corona zijn veel van onze evenementen niet kunnen doorgaan, waardoor we veel minder inkomsten hebben. Met de steun van het coronafonds kunnen we toch verder met onze werking en moeten we het kampgeld niet verhogen.”

Daarnaast deelt de jeugddienst ook hygiënepakketten uit. De pakketten ter waarde van 100 euro bevatten onder meer alcoholgel, ontsmettende spray en mondmaskers. 35 verenigingen vroegen zo’n pakket aan. Maar ook aan de jeugdhuizen werd gedacht: “We kochten kwalitatieve CO2-meters ter waarde van 1.200 euro, die jeugdhuizen zullen toelaten weer zorgeloos hun deuren te openen voor de Leuvense jongeren”, aldus schepen Vansina.