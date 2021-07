Leuvense politie haalt meer dan 7000 fietsen weg, slechts 40% gaat weer naar de eigenaar

In 2020 haalde de politie in Leuven 7.113 fietsen weg. Dat is bijna 1.000 meer dan het jaar ervoor. Het gaat om fietsen die fout geparkeerd, achtergelaten of versleten zijn. Gemeenschapswachten brengen op die fietsen een label aan met een datum. In 2020 kregen 16.932 fietsen zo'n label. Op basis van die labels beslist de politie om de fietsen al dan niet op te halen. Bij weesfietsen gebeurt dat na 21 dagen, bij fietswrakken na 7 dagen en bij foutief geplaatste fietsen nog dezelfde dag.

Daarna worden ze opgeborgen in de fietscentrale aan de Diestsesteenweg in Kessel-Lo, waar eigenaars ze kunnen komen halen. “De fietsen worden allemaal gepubliceerd op een speciale website, waar iedereen kan gaan kijken of zijn fiets ertussen staat. Eigenaars hebben drie maanden de tijd om hun fiets op te halen”, vertelt Marc Vranckx van de Leuvense politie. “Maar van de 7.000 fietsen worden er amper 40 % opgehaald. Naar de rest komt men gewoon niet kijken. Het is een trend die al jaren zo is, maar het blijft toch verbazingwekkend.”

Sinds 2019 legt Leuven GAS-boetes van 58 euro op voor foutgeparkeerde fietsen. Wie zijn fiets gaat ophalen in de fietscentrale betaalt 5 euro indien die gemerkt is, anders 10. De fietsen die niet worden opgehaald, krijgen een tweede leven bij vzw Velo, een fietsendienst die actief is in Leuven, Aarschot en Diest.