Nieuwe fase Zomerplan treedt in werking: welke maatregelen blijven over, en waarom?

Reizen zonder zorgen: het is niet voor 2021. Zonder Europees coronacertificaat geraak je niet ver, en voor veel mensen zijn ook PCR-tests deze zomer schering en inslag. Kom je namelijk uit een rode zone? Dan moet je een negatieve coronatest voorleggen. Dat kan op je vakantiebestemming (max. 72 uur op voorhand) of wanneer je weer in België arriveert, en geldt voor kinderen vanaf 12 jaar. Enkel mensen die al twee weken volledig gevaccineerd zijn of een herstelcertificaat hebben, mogen deze regel naast zich neerleggen. Bij terugkeer uit een oranje of groene zone is een test of quarantaine niet nodig. Je zal ook nog altijd een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) moeten invullen.