Minder eerste prikken Pfizer in vaccinatiecentrum Mol: "Jongeren schrijven zich best in op onze reservelijst"

Het vaccinatiecentrum in Mol laat weten dat het de komende weken minder uitnodigingen kan versturen voor een eerste prik van Pfizer-vaccins. Er worden minder vaccins geleverd dan aangekondigd en het grootste deel van de vaccins is gereserveerd voor mensen die een tweede prik moeten krijgen. "Jongeren schrijven zich best in op onze reservelijst, want iedere dag zijn er wel overschotten en elk gaatje wordt gevuld", zegt verantwoordelijke Sarah Verherstraeten.