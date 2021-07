Minder verkeersdoden, maar meer fietsongevallen in 10 jaar tijd in West-Vlaanderen

In 2011 waren er nog meer dan 100 dodelijke verkeersslachtoffers, vorig jaar nog maar een vijftigtal. Minder goed nieuws is dat er steeds meer fietsers omkomen in het verkeer. In bijna de helft van de gevallen vorig jaar was een fietser betrokken, dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. De slachtoffers worden ook steeds ouder.