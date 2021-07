Nationaal Park Hoge Kempen krijgt ook dit jaar 530 000 euro Vlaamse subsidie

"Het Nationaal Park Hoge Kempen is in de eerste plaats een thuis voor zeldzame dier- en plantensoorten", zegt Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir (N-VA). "En met meer dan 1,2 miljoen bezoekers per jaar is het bovendien een echte toeristische aantrekkingspool. Het is niet meer dan logisch dat de Vlaamse overheid dit park financieel blijft ondersteunen."