Nieuw opvallend detail in PFOS-schandaal: "Kabinet-Weyts vroeg in 2017 dringend overleg over communicatie OVAM"

"We hebben nu ook nieuwe documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat er op een gegeven moment vanuit het kabinet-Weyts een vraag is gekomen tot dringend overleg over de communicatie rond PFOS en 3M", legt Pieterjan De Smedt uit in "Terzake". Bij dat overleg waren naast het kabinet-Weyts ook het kabinet van toenmalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V), OVAM en Lantis betrokken.

"Uit andere bronnen hoor ik dat op die vergadering finaal is besloten dat OVAM die communicatie niet zou doen", aldus De Smedt. Hoe dan ook: nadien is de communicatie over PFOS verwaterd. "We weten niet waarom die communicatie is stilgevallen", zegt De Smedt daarover. Zoals bekend wil Joke Schauvliege niet reageren in de media.

