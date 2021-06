Onderzoeksrechter aangesteld in zaak instorting schoolgebouw Nieuw Zuid, bouwkranen geven straks alarmsignaal als herdenking

Intussen wordt er nog steeds gezocht naar de precieze oorzaak van de instorting. Antwerps burgemeester Bart De Wever suggereerde in "De zevende dag" afgelopen zondag dat er mogelijik een fout is gemaakt in de constructie van het gebouw. "Ik heb er met de stadsingenieur over gesproken. Dat is natuurlijk allemaal voorwerp van onderzoek, ook een gerechtelijk onderzoek, dus je moet heel erg opletten wat je zegt. Maar de basishypothese is een constructiefout", zei hij.