Paardenkliniek Equitom koopt krachtigste robotscanner ter wereld: "We kunnen CT-scans maken van rechtstaande paarden, zonder narcose"

De nieuwe robot kost 1 miljoen euro. "Enkel in Dubai en de VS wordt er al mee gewerkt, dit is een revolutie in de geneeskunde", zegt Mariën. "Eigenaars van paarden vermijden scans vaak omdat hun dier niet zonder risico wakker wordt. Soms breken paarden zelfs een been tijdens het ontwaken. Toch zijn CT-scans belangrijk om blessures of ziektes bij paarden vroegtijdig op te sporen."

