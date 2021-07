Grote Panini-verzamelaar tijdens EK voetbal: "Elke dag tot 's nachts mee bezig. Het is ziekelijk"

De Pajotse bakker op rust, moet één van de meest fanatieke Panini-verzamelaars van het land zijn. Tussen de 1,5 en 3 miljoen stickers heeft hij al in zijn collectie en daar komen er nog iedere week bij. Ook tijdens het EK voetbal beleeft hij weer hoogdagen. "Als kind was ik ook altijd aan het verzamelen. Dat hoor je vaak van mensen die ook op oudere leeftijd blijven verzamelen. Dat zit ergens in het bloed. Of mijn verzameling uit de hand loopt? Dat is nog zacht uitgedrukt", vertelt Karel.