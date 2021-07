Politie Geraardsbergen-Lierde start campagne tegen cybercrime: "We verdelen folders en leiden onze agenten op"

Cybercriminaliteit of online fraude: we komen er allemaal wel eens mee in contact. Het gaat dan over bijvoorbeeld phishing via mails, berichtjes en het internet. Deze vorm van criminaliteit wordt erger en erger. In politiezone Geraardsbergen-Lierde kreeg het korps vorig jaar 237 klachten daarover, wat gevoelig meer is dan de periode ervoor. De politiezone probeert al een aantal jaar iets te doen aan deze vorm van fraude. Nu de klachten toenemen, neemt ze extra maatregelen: ze verdeelt informatiefolders en zal ook agenten opleiden in de strijd tegen cybercrime.