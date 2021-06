Braziliaanse ex-president Lula kan zeker deelnemen aan verkiezingen 2022 na beslissing Hooggerechtshof

Voormalig rechter Moro, die door Bolsonaro onverwachts tot zijn minister van Justitie benoemd werd, had Lula in 2017 in eerste aanleg veroordeeld tot 10 jaar gevangenis wegens corruptie. Uit onthullingen van het Braziliaanse onderzoeksplatform The Intercept bleek echter dat Moro een regelrechte haat koesterde tegen Lula. Daarop oordeelde het Hooggerechtshof dat het vonnis van Moro “bevooroordeeld” was, en hief het de veroordeling op. Zo kwam Lula na 580 dagen in de gevangenis weer vrij in maart 2019.