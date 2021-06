Pride-maand in Hongarije start in mineur door ophef rond anti-homowet: "Wet houdt ons niet tegen om te zijn wie we zijn"

Volgens VRT NWS-journalist Steven Decraene, die in Boedapest is, is er veel debat over in de hoofdstad, maar is er weinig ruimte voor nuance. "Wie voor de camera wil reageren, zegt zich te schamen. Wie liever niet voor de camera wil reageren, zegt daarna vaak: "we hebben begrip voor de wet", want sommigen vinden dat het de spuigaten uitloopt. Je bent voor of je bent tegen."



Het lijkt ook al meteen gevolgen te hebben voor deze Pride-festiviteiten. "Er kunnen veel minder mensen aanwezig zijn, zo'n 150 tot 200 genodigden in plaats van 2.000 normaal. Want dit schip was de enige plek waar ze die opening konden laten doorgaan. Veel zaaleigenaars hier in Boedapest hadden gezegd: "Liever niet". Met die wet die eraan komt, je weet nooit wat de gevolgen daarvan zijn, als we straks ook geen subsidies meer krijgen voor culturele voorstellingen bijvoorbeeld. Dus: je voelt dat die zelfcensuur begint te werken."