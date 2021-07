Robot voert hersen- en rugoperaties uit in Jessa Ziekenhuis: "Hierdoor kunnen we nog preciezer te werk gaan"

Vroeger gebruikte het Jessa Ziekenhuis ook al een robot, maar nu wordt de robot op voorhand ingesteld door de chirurg. "Er is een robotarm die we aan de operatietafel bevestigen waardoor we de naald kunnen positioneren om een hersenbiopsie te nemen", zegt diensthoofd neurochirugie Eric Put. "Tot nu toe moesten we die manueel instellen en daar kan altijd een kleine onzorgvuldigheid inzitten. Maar nu kunnen we die computergestuurd instellen zodat de robot precies werkt op basis van de gegevens die de chirurg op voorhand heeft ingegeven."