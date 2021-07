School organiseert sponsorloop om CO2-meters te kunnen kopen

"Door corona hebben we vorig jaar minder geld kunnen inzamelen, dus moesten we soms creatief zijn. Nu wilden we iets leuk doen voor de kinderen, iets dat buiten kon gebeuren en zo zijn we bij de sponsorloop uitgekomen", legt directeur Vanderbiesen uit.

Zelf zal de directeur de meeste kilometers lopen. "Ik had de belofte gedaan dat ik per gesponsord bedrag van 500 euro 10 kilometer zou lopen, in de veronderstelling dat ik niet zoveel zou moeten lopen. Maar dat is toch anders uitgedraaid. Er bleven maar kilometers bijkomen. In totaal moet ik nu al 40 kilometer lopen, maar een belofte moet je nakomen. Dus gisteren na schooltijd om 16u heb ik nog een marathon gelopen. En ook vandaag loop ik nog mee. Gelukkig loop ik bijna dagelijks, maar natuurlijk niet dagelijks 40 kilometer", lacht Vanderbiesen.

Tijdens de marathon van de directeur is er nog geld bijgekomen. "We zitten nu intussen aan een bedrag van 2.700 euro. Daarmee kunnen we voor elke klas een CO2-meter kopen en ander broodnodig schoolmaterieel."