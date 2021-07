Sint-Truiden wil toeristen lokken met picknickplaatsen langs fietsroutenetwerk

"Onze streek heeft zo veel lekkers te bieden dat we toeristen, en ook de Truienaren zelf, warm willen maken voor een smaakvolle zomer", vertelt schepen van Toerisme Hilde Vautmans (Open VLD). "Zo hebben we picknickplaatsen ingericht op 22 mooie plekjes langs het fietsroutenetwerk. Dat zijn echt pareltjes. Je zou ze alle 22 moeten kunnen zien!"

Toerisme Sint-Truiden stippelde ook een nieuwe stadswandeling uit, om het het erfgoed in de stad te ontdekken. "En we hebben ook enkele activiteiten voor gezinnen met kinderen", gaat Vautmans verder. Zo kan je deze zomer ook gaan kamperen in boomgaarden. "Of je kan gaan aardappelen rapen bij een van onze boeren."

Het volledige aanbod staat op de website van Toerisme Sint-Truiden.